Santa Casa apresenta plano para enfrentamento da Covid-19 em fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem

Um dos treinamentos da equipe no Centro de Simulação Realística do hospital - Crédito: Divulgação

O Conselho Regional de Enfermagem fez uma inspeção na Santa Casa. As fiscais avaliaram, entre outros requisitos, o processo de trabalho, o cuidado com a saúde ocupacional do profissional de enfermagem, a carga de trabalho e a disponibilização de EPIs. Concluíram que a Instituição tem respeitado as normas exigidas pelos órgãos reguladores para o enfrentamento da pandemia.

O hospital conta com uma equipe de 145 enfermeiros, 416 técnicos de enfermagem e 56 auxiliares de enfermagem, em um total de 617 profissionais.

Em abril, por conta da pandemia, o COREN, seguindo as determinações do Conselho Federal de Enfermagem, passou a fazer fiscalizações em hospitais de todo o Estado de São Paulo, com foco na COVID-19. O Conselho elaborou um formulário com 34 requisitos, pensando na segurança da assistência aos pacientes e também para conseguir avaliar as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem com relação ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIS), fluxos de atendimento e treinamentos para lidar com a doença.

“Quando fatores de risco, tanto para os pacientes quanto para os profissionais são identificados, nós fazemos recomendações e encaminhamos solicitações de providências, bem como, trabalhamos junto ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público e Vigilância Sanitária para sanar aquela situação", explica o chefe técnico da subseção de Ribeirão Preto do COREN-SP, Cezar Pedroso.

Para a Gerente de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Vanisia Sulpino, a Santa Casa mostra que, mesmo com as dificuldades financeiras que a Instituição vem enfrentando, dependendo de doações e da solidariedade de empresários e voluntários, com gestão eficiente é possível administrar bem os recursos e organizar fluxos e a estrutura do hospital”.

Seguem alguns dos quesitos analisados pelo COREN-SP e as medidas que foram tomadas pela Santa Casa.

POLÍTICA PARA MONITORAR FUNCIONÁRIOS COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19

Na Santa Casa, todos os funcionários que têm apresentado sintomas passam por avaliação clínica. Em seguida, são encaminhados para coleta de exames e o laboratório credenciado tem dado prioridade aos profissionais de saúde e liberados em até 48 horas. Em casos mais graves, esses funcionários podem ser encaminhados para fazer o exame de diagnóstico por imagem dentro do próprio hospital. Até agora, 84 profissionais de enfermagem passaram por avaliações. E apenas o resultado de 1 profissional de enfermagem deu positivo para COVID-19.

USO RACIONAL DE EPIS

Os funcionários tem disponíveis como Equipamentos de Proteção Individual máscaras N 95, máscaras cirúrgicas, privativos (uniformes), aventais, toucas, óculos de proteção e face shields.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES

Na Santa Casa, o Centro de Simulação Realística do hospital está sendo usado para capacitação da equipe no enfrentamento da COVID-19. Um robô imita o paciente e com ele, os profissionais receberam treinamento para fazer a reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal (quando o paciente tem insuficiência respiratória e precisa ser ligado ao ventilador pulmonar) e também a cricotomia de emergência (quando é preciso fazer uma perfuração na garganta do paciente para ligá-lo ao ventilador pulmonar). Além disso, a equipe foi treinada para lidar com todos os equipamentos de proteção e a maneira de usá-los corretamente para eliminar qualquer chance de contágio e contaminação.

ALOCAÇÃO E ISOLAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS

A Santa Casa de São Carlos criou o Centro de Campanha no final de março, para atender casos respiratórios menos graves e orientá-los a continuar o tratamento em casa. O consultório conta com um médico que faz os atendimentos das 8h às 20h, todos os dias.

E no começo de abril, o hospital criou uma ala para atender pacientes com suspeita de COVID-19. São 32 leitos no total. Desses, 24 são leitos de enfermaria, para os casos menos graves, mas que necessitam de internação e 8 são leitos individualizados de UTI, com antessalas para que o paciente fique isolado dos demais.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO GRUPO DE RISCO

Com a pandemia de COVID-19, os funcionários com mais de 60 anos foram afastados e orientados a manter o isolamento social.

Gestantes e profissionais com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares foram tirados da linha de frente e remanejados para outros setores.

COMUNICAÇÃO

No final de março, a Santa Casa lançou o Boletim Coronavírus, disponível no site da Instituição. Pela ferramenta, são divulgados, todos os dias, o número de pacientes (SUS, convênios e particulares) internados com suspeita ou confirmação de COVID-19, se esses pacientes estão na UTI ou outra unidade de internação e o número de mortes suspeitas ou provocadas pela doença. Por meio do Boletim, os casos são monitorados e divulgados, a fim de dar transparência para o trabalho feito no hospital.

Além do Boletim Coronavírus, a Comunicação Interna também foi reforçada, para orientar sobre novos fluxos de atendimento e procedimentos para assistência aos pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19.

APOIO PSICOLÓGICO

A Santa Casa conta com um Centro Integrado de Humanização que, entre outros serviços, oferece apoio psicológico com 5 profissionais e 2 residentes em Psicologia para os profissionais do hospital.

