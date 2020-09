Mais um funcionário do Samu testa positivo para covid-19

Crédito: Divulgação

O Samu de São Carlos teve mais uma baixa por causa do novo coronavírus. Um motorista de ambulância testou positivo na noite desta terça-feira (22) e precisou ser afastado de suas funções, entretanto ele passa bem e até o momento não precisou ser internado.

Ontem o SCA noticiou que um rádio-operador precisou ser internado na UTI do Hospital Universitário (HU-UFSCar) após ser diagnosticado com covid-19. Ele é hipertenso e por precaução foi levado para a unidade intensiva.

Também se encontra na UTI do HU-UFSCar o socorrista Jonas Pereira. Seu caso requer mais cuidados, mas segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal o estado dele é estável.

Outros três servidores do SAMU contraíram COVID-19: duas telefonistas, sendo que uma já retornou ao trabalho e um médico regulador, profissional que julga sobre a gravidade, os recursos necessários ao atendimento, definindo o destino do paciente, informando as condições e previsão de chegada ao hospital ou unidade de pronto atendimento.

Segundo a Prefeitura Municipal, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos pelas equipes do SAMU, inclusive os servidores são testados para detecção da doença.

