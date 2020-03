Força-tarefa atua no Aracy e evita aglomeração de pessoas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal através da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Procon e a Policia Militar realizaram na tarde e noite de terça- feira, 24 e madrugada de quarta-feira, 25, uma operação para verificar o cumprimento do decreto 140/2020 que dispõe sobre a adoção, no âmbito da atividade comercial, de medidas temporárias de prevenção a disseminação do Coronavírus (Covid-19).

As denúncias de descumprimento do Decreto que foram realizadas pelo telefone 153 da Guarda Municipal foram atendidas. “Na blitz de terça à tarde e noite a novidade foi que foram realizadas saturações em quase todas as vias na região do Cidade Aracy. Além disso foi realizado um trabalho de orientação e conscientização nas áreas e vias públicas da cidade”, disse Samir Gardini, secretário municipal de segurança.

Vários estabelecimentos foram vistoriados. “Um comércio foi autuado por descumprir as determinações do Decreto Municipal, Ministério da Saúde e Ministério Público” disse Gardini. “A operação continuara a todo vapor na quarta-feira”, garantiu.

“A conscientização e divulgação das vedações de abertura de atividades de estabelecimentos constantes visam garantir a saúde pública a toda população. È necessário a colaboração de todos os comerciantes e população para impedir a aglomeração de pessoas e contato pessoal para evitar a disseminação do Coronavirus”, disse o diretor de Fiscalização Rodolfo Tiberio Penela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também