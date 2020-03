Coronavírus já matou 15 pessoas no estado de SP

O Governo de São Paulo informou neste sábado (21) que foram confirmadas mais seis mortes causadas pelo novo coronavírus. Ao todo, o estado registra 15 mortes provocadas pelo vírus.

De acordo com a secretaria de saúde, quase todos são idosos, apenas um abaixo de 60 anos, mas que tinha problemas de saúde.

No início da tarde deste sábado (21), durante coletiva de imprensa, o governador João Doria afirmou que irá determinar quarentena por 15 dias, a partir da próxima terça-feira (24) até o dia 7 de abril, em 645 municípios do estado.

Ao todo, são 396 casos confirmados da doença no Estado de São Paulo até 18h do dia 20 de março, com 15 mortes e 34 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ao todo, o país registra 9 mil casos suspeitos.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram neste sábado, até 12h30, 1.021 casos confirmados do novo coronavírus.

