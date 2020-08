Com o apoio da Prefeitura, Santa Casa inaugura cinco leitos de UTI para bebês e crianças com Covid-19

Crédito: Divulgação

A Santa Casa, com o apoio da Prefeitura Municipal inaugurou nesta semana cinco leitos exclusivos para atendimento a bebês e crianças com suspeita ou diagnosticadas com Covid -19 em São Carlos. A informação consta no boletim do comitê de combate ao coronavírus desta quinta-feira (6) e foi confirmada pelo secretário de saúde, Marcos Palermo.

Palermo disse ainda que o hospital deve disponibilizar em breve mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes adultos infectados com o novo coronavírus.

Com a inauguração dos leitos na ala infantil, São Carlos conta agora com o total de 25 leitos de UTI para covid-19 na rede pública de saúde. 15 da Santa Casa e 10 no Hospital Universitário (HU-UFSCar).

A abertura de novos leitos só foi possível após um acordo entre a Santa Casa e a Prefeitura Municipal.

A secretaria de saúde se comprometeu a receber pacientes com sintomas respiratórios nas UPAs e UBS, até que o ginásio Milton Olaio Filho fique pronto para fazer esses atendimentos. A Santa Casa por sua vez disponibilizou exames de Raio-X e de sangue em apoio às UPAs.

A Santa Casa também montou um novo Pronto Atendimento dentro do hospital para receber pacientes menos graves. Desta forma a população não ficou desassistida e foi possível montar uma nova ala com leitos de UTI para a covid-19.

O pronto-socorro continua funcionando para receber pacientes mais graves (vítimas de acidente ou com sintomas de AVC, por exemplo), trazidos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros.

As duas unidades passam a compor o Serviço Médico de Urgência da Santa Casa.

