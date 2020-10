Cientista são-carlense fala para a Rádio Vaticano sobre os trabalhos da Academia de Ciências

Crédito: Divulgação

A Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, concluiu no dia 9 de outubro a sua Reunião Plenária, pela primeira vez realizada do forma virtual devido à pandemia, que, aliás, foi um dos temas principais, devidamente sublinhado pelo Papa Francisco no início dos trabalhos: “Apesar de estarmos superconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos” (cf. n. 7). Portanto é significativo que esta sessão plenária virtual da Academia reúna várias disciplinas científicas diferentes; neste sentido, ela oferece um exemplo de como os desafios da crise da Covid-19 devem ser enfrentados através de esforços coordenados ao serviço de toda a família humana".

Em entrevista para a Rádio Vaticano, o cientista são-carlense Prof. Vanderlei Bagnato (IFSC/USP), membro da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, comentou os trabalhos da Plenária e os desafios que a sociedade enfrenta com o coronavírus, bem como a importância da ciência e de sua acessibilidade.

Para assistir o vídeo, clique no link https://youtu.be/IOqEHC-IErA (Rui Sintra - IFSC/USP)

