Circuito Florístico - Implantação de trilhas arbóreas no Campus 1 da USP de São Carlos

Se você é um visitante ou frequentador assíduo da Área-1 da USP, campus São Carlos, e costuma estar atento à paisagem, já deve ter observado que ao lado de algumas árvores há plaquinhas novas de identificação...mas não em todas. Essas plaquinhas fazem parte de um projeto do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, idealizado para permitir que todos os visitantes do campus vivenciem, de forma mais próxima, a flora arbórea aí existente. Nesse campus há espécies que carregam história e cultura, desbravam as alturas e produzem frutos saborosos. Porém, enquanto andamos rápido e desatentos à paisagem, perdemos a chance de apreciar, conhecer e até usufruir das espécies que se encontra no nosso entorno. Pensando nisso, foram estabelecidas trilhas que demarcam espécies nativas, exóticas e frutíferas, num passeio agradável, que ainda destaca a importância das espécies visitadas. Para que o visitante possa identificar prontamente as espécies ao longo das trilhas, foram instaladas as tais plaquinhas, as quais trazem o nome científico e popular de cada espécie, além de um QR Code para acesso a outras informações específicas. Ao todo, há três opções de percurso e duração.

A primeira trilha, denominada Trilha para quem tem pressa, foi pensada para ser rápida (cerca de 15-20 minutos) e com percurso mais próximo à área central do campus. Assim, se você tem pouco tempo disponível, nesta trilha encontrará rapidamente uma seleção das árvores que não pode deixar de ver.

A segunda trilha, denominada Trilha de árvores nativas, é a mais longa, com cerca de 45 min. de duração, mas permite a visualização de 14 espécies de árvores nativas do Brasil, incluindo espécies marcantes como o pau-Brasil, Guapuruvu e Jequitibá, por exemplo.

Por fim, a última trilha, chamada de Trilha para quem tem fome de fruta, foi idealizada para que que o visitante conheça 12 espécies frutíferas (nativas e exóticas) enquanto faz uma caminhada curta (~30 min.) e fácil de ser realizada.

Se ficou interessado em conhecer as trilhas e as espécies, acesse https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/circuito-floristico/

(Com a Profª Drª Ana Paula Araújo, Vice-Diretora do IFSC/USP)

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também