Vídeo mostra carro sendo arrastado durante enchente no Centro

Crédito: Reprodução

Um vídeo recebido através do Whatsapp do SCA mostra o momento em que um carro é arrastado na enchente, na baixada do Mercado Municipal, em São Carlos.

As imagens mostram o carro boiando, em seguida vira e fica com as quatro rodas para o alto. A cena impressiona o interlocutor que gravou o vídeo.

Quando a água baixou o veículo Gol foi encontrado tombado em uma rua próxima. Felizmente não houve feridos.

Em três horas choveu o equivalente a 168 milímetros.





