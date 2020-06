Vereador Rodson solicita reunião com SAAE e CPFL para resolver o problema da falta de agua em nossa cidade

O Vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) se reunirá nesta sexta-feira (05) com o presidente do SAAE, Benedito Marquesin e com o gerente da CPFL para assuntos institucionais, Júlio César de Oliveira para tentar resolver o problema da falta de água em nossa cidade.

Conforme mencionado pelo vereador na tribuna da Câmara na ultima terça-feira (02), há constantes falta de água em diversos bairros de nossa cidade o que vem causando muitos transtornos a nossa população.

Segundo o SAAE uma boa parte desse problema ocorre devido as constantes quedas de energia elétrica que causa a queima da bomba, gerando a troca desse equipamento que pode levar horas ou mesmo dias, por isso se faz necessária a presença de um representante da CPFL. à reunião.

Rodson que está sempre atento as necessidades da população, diz que "em tempos de pandemia como estamos vivendo, não é possível as pessoas não serem abastecidas com água para fazer a higienização necessária a prevenção do Coronavirus, temos que dar uma solução e rápido" - questionou o vereador.

