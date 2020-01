Vela pode ser a causa de incêndio em casa no Azulville

Crédito: Maycon Maximino

Uma vela acessa em um pirex pode ser a causa de um incêndio em uma casa na rua Professor Caio Figueiredo Silva, no Azulville. Uma pessoa inalou fumaça e foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Segundo o São Carlos Agora apurou, um homem que arrumava o portão de uma residência viu fumaça sair do interior da casa e com auxílio de vizinhos arrombaram a porta e iniciaram o combate às chamas com extintores e uma mangueira. Durante o socorro, um cachorrinho que estava dentro da casa foi salvo.

As chamas destruíram uma TV e um painel, além de outros danos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e minutos depois chegaram dois auto bombas. Mas as chamas já haviam sido debeladas.

Durante o rescaldo, os Bombeiros informaram que a fiação elétrica estava intacta e descartaram um curto circuito. Por outro lado, notaram a presença de uma vela e um pirex.

