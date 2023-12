USP São Carlos lança livro “Compreensão e tratamento - Fibromialgia”

Da autoria dos pesquisadores professor Vanderlei Salvador Bagnato e Antonio Eduardo de Aquino Junior, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) lançou no início deste mês de dezembro o livro intitulado “Compreensão e tratamento - Fibromialgia”, uma publicação que resulta do trabalho realizado pelos pesquisadores desse Instituto, ao longo dos últimos sete anos, para a criação e desenvolvimento de novas tecnologias com metodologias de tratamentos para doenças crônicas: uma dessas doenças é a fibromialgia, que foi o grande foco das pesquisas realizadas e onde foram atendidas milhares de pessoas de todo o país, através de uma grande parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC).

“Todos esses estudos, essas pesquisas, resultaram para os pesquisadores em um conhecimento muito grande. É bastante importante para a sociedade, para os pacientes e para os profissionais da área da saúde terem cada vez mais informações concretas sobre essa doença”, pontua o Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior.

A publicação (em versão online) contou com a colaboração de inúmeros pesquisadores, possibilitando a difusão do conhecimento e informações importantes sobre a doença, sendo que para os autores se espera, cada vez mais, que os estudos progridam com sucesso em prol da evolução do conhecimento, tendo como meta o bem estar da sociedade.

Para conferir este livro, clique https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2023/12/livro-fibromialgia.pdf (Rui Sintra - IFSC/USP)

