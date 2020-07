UFSCar conquista R$ 1 milhão para concluir obra em Lagoa do Sino

Crédito: Cauê Augusto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) conquistou, junto à Secretaria de Ensino Superior (SESu), do Ministério da Educação (MEC), R$ 1 milhão em recursos para a conclusão do prédio Ciclo Básico II, no campus de Lagoa do Sino. Trata-se de um recurso extraorçamentário, ou seja, complementar ao orçamento original. O valor já está disponível para a Universidade por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 9572.



O Ciclo Básico II é um prédio que abriga salas de aulas, laboratórios, salas de docentes e auditório que irão atender a demanda dos cursos, servidores e estudantes do campus Lagoa do Sino.



"O projeto está pronto para ser licitado. Vamos encaminhar à SESu os documentos para a instrução do TED e liberação efetiva do recurso. Temos conquistado importantes recursos extraorçamentários e, com isso, temos conseguido melhorar a infraestrutura da Universidade mesmo em períodos de fortes restrições orçamentárias", conta a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

