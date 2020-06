UFSCar amplia Sala Virtual Pedagógica para apoio aos docentes

Crédito: Pixabay

A Sala Virtual de Assessoria Pedagógica foi criada para apoiar e realizar o acompanhamento pedagógico dos docentes da UFSCar durante o Período Letivo Suplementar. Agora, a Sala está aberta a todos os docentes da Universidade. A iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), em parceria com a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), visa auxiliar os docentes na adaptação de atividades em formatos não-presenciais.



"Inicialmente a sala virtual estava liberada apenas para os docentes do período suplementar. Agora, todos aqueles interessados em temas e conteúdos voltados ao processo de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem podem acessá-la", contou Ester Almeida Helmer, da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPEd), da ProGrad.



O espaço possibilita aos docentes aprofundarem conhecimentos sobre ações de planejamento e organização do espaço, interação e comunicação entre os agentes educacionais, elaboração de materiais didáticos, seleção de recursos tecnológicos, dentre outros.



Lives sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem - Além da Sala Virtual de Assessoria Pedagógica, a ProGrad e a SEaD estão realizando lives (transmissões ao vivo) para troca de experiências com docentes. As transmissões ocorrem via Google Meet e são abertas ao público em geral.



Confira a programação para o mês de junho:



Dia 10:

Horário: Das 10h30 às 12h

Tema: Ideias para pensar o EaD em tempos de pandemia

Acesso: http://meet.google.com/seu-danq-uno



Dia 17:

Horário: Das 10h30 às 12h

Tema: Planejamento da carga horária em Ambiente Virtual de Aprendizagem

Acesso: http://meet.google.com/ftf-inwk-vpr



Dia 24:

Horário: Das 10h30 às 12h

Tema: O uso de Questões tipo Cloze no Moodle

Acesso: http://meet.google.com/bdm-tpze-uen



As lives anteriores podem ser acessadas no Portal da Prograd:

http://www.prograd.ufscar.br/docentes/ufscar-em-tempos-de-covid-19

