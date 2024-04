Trânsito na avenida Francisco Pereira Lopes é liberado

Avenida Fco Pereira Lopes está interditada - Crédito: Prefeitura Municipal

O trânsito de veículos na avenida Francisco Pereira Lopes, na altura do antigo Restaurante Casa Branca, já foi liberado pelos agentes da Prefeitura Municipal. O local foi interditado mais cedo por precaução devido a avenida ficar alagada por causa da chuva, mas segundo informações, o problema ocorreu devido a falhas no escoamento da via.

Entretanto, a rotatória do Cristo que rotineiramente alagava com chuvas até mais brandas que a de hoje, não apresentou problemas, pois o córrego do Mineirinho não transbordou. Recentemente uma obra de combate a enchentes foi realizada no local.

