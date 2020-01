Suzantur informa alteração de itinerário da linha Fagá X Shopping

Crédito: Divulgação

A Transportadora Turística Suzano Ltda. (Suzantur), filial São Carlos, está realizando alteração no itinerário da linha 20. A partir do próximo sábado (18), a linha 20 – Fagá X Shopping – via Rodoviária - sofrerá alteração em seu trajeto na região do Maria Stella Fagá, passando a atender também os bairros Santa Maria e Astolpho Luiz do Prado.

Além de manter os trajetos já conhecidos, a linha começa a passar pela Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria; pela Rua Antônio José Hildebrand, no bairro Astolpho Luiz do Prado e pela Avenida Dr. Aurélio Cattani, no bairro Maria Stella Fagá. Nesse trajeto todos os pontos serão de embarque e desembarque.

A alteração foi aprovada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e os horários continuam os mesmo.

Informações. 16 3363-3115.

