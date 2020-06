Suzantur faz ajustes na operação para atender comércio de são carlos

Crédito: Divulgação

Desde o início do período de distanciamento social, em decorrência da pandemia do Coronavírus, a Transportadora Turística Suzano Ltda. (Suzantur), filial São Carlos, está atuando com uma OPERAÇÃO ESPECIAL, principalmente para garantir o transporte para os profissionais dos serviços essenciais e está acompanhando diariamente a demanda das linhas e fazendo ajustes de acordo com as necessidades.

Com o aumento no número de passageiros após o início da flexibilização do comércio tradicional da cidade, várias linhas e horários já foram ajustados para atender essa retomada. A relação completa da operação atualizada está na página da Suzantur São Carlos no facebook.

O momento exige o comprometimento de todos. As medidas sanitárias reforçadas e o uso obrigatório de máscaras para EMBARQUE e PERMANÊNCIA nos ônibus continuam. A Suzantur reitera sua preocupação e seu compromisso com a segurança de cada usuário do serviço público e oferece um canal direto de comunicação com o passageiro via telefone 16 3363-3115 ou pelo email faleconosco@suzantur.com.br.

