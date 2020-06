Suporte para mamadeiras adaptado pela Embrapa São Carlos agiliza aleitamento artificial de cordeiros

O produto não é comercial. É uma adaptação feita pela Embrapa para otimizar o trabalho de aleitamento artificial - Crédito: Isabella Barbosa dos Santos

Uma ideia simples e barata pode ajudar os produtores de ovinos na hora do aleitamento artificial de cordeiros. Um suporte para mamadeiras foi adaptado pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, para amamentar os filhotes.

Para executar a ideia foi necessário apenas o uso de madeira, corrente e tinta. O pecuarista pode fazer na própria fazenda se souber conceitos básicos de marcenaria.

A época de nascimentos dos ovinos é mais um desafio a ser enfrentado pelos pecuaristas, considerando a escassez de mão de obra no campo.

O pesquisador Sérgio Novita Esteves e a doutoranda Isabella Barbosa dos Santos, da UNESP de Jaboticabal, já vinham pensando em formas para otimizar o aleitamento artificial dos cordeiros. Com a covid-19, a ideia foi colocada em prática e foi desenvolvido o suporte de mamadeira.

O equipamento tem capacidade para alimentar até oito cordeiros ao mesmo tempo. Segundo Novita, o suporte, adaptado de outros modelos, tem como principal funcionalidade aleitar vários cordeiros de uma vez, diminuindo a mão de obra utilizada. “Como temos um rebanho grande, algumas vezes há casos de ovelhas que têm pouco leite ou com mastite no úbere, temos que suplementar a dieta dos cordeiros com leite. Assim, facilitou e agilizou esse processo de aleitamento”, explica o pesquisador.

Partos duplos ou triplos podem gerar cordeiros mais frágeis. Muitas vezes pode haver necessidade do pecuarista fazer a suplementação com leite, devido a produção insuficiente da mãe.

Outro ponto positivo é que a altura pode ser ajustada de acordo com o crescimento dos animais. “Ele não é fixo na parede. É pendurado por meio de correntes e podemos regular a altura conforme o tamanho dos cordeirinhos”, conta Isabella.

O produto não é comercial. É uma adaptação feita pela Embrapa para otimizar o trabalho de aleitamento artificial.

Veja o vídeo com detalhes do suporte.

