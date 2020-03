Sorteio de presente de Daniel continua mesmo com suspensão de cavalgada

Crédito: Divulgação

A Comissão Paixão Sertaneja, que organiza em parceria com a Paróquia de Vila Isabel a tradicional Cavalgada da Babilônia continuará com a promoção de divulgação do evento, que foi suspenso em virtude da pandemia do Covid-19 que assola o mundo.

A imagem autografada e doada pelo cantor e apoiador do grupo são-carlense será sorteada ao vivo na página da entidade Comissão Paixão Sertaneja no Facebook para quem seguir as instruções.

A entrega da imagem para a Paróquia de Vila Isabel será realizada assim que a situação voltar ao normal e nenhuma ameaça de contaminação ocorrer.

