Sicoob Crediacisc comemora 18 anos com bons números e novidades para os cooperados

Presidente do Conselho de Administração, Lídia Maria Mendes Lima - Crédito: divulgação

O Sicoob Crediacisc completa 18 anos de fundação na última semana de novembro, quando, em 2005, abriu as portas pela primeira vez. A cooperativa celebra também a liderança da primeira mulher à frente do Conselho de Administração, os primeiros dois anos da profissionalização da diretoria executiva e a expansão em São Carlos e região, com unidades em Dourado e Ribeirão Bonito.



"Nascemos bem pequenos com o intuito de atender micro e pequenos empresários ligados à Associação Comercial", enfatiza a presidente do Conselho de Administração, Lídia Maria Mendes Lima. "Hoje somos uma cooperativa clássica de livre admissão, expandimos nossa atuação e hoje qualquer pessoa pode ser um cooperado", observa.



Atualmente, a cooperativa de crédito possui três pontos de atendimento em São Carlos, um em Dourado e um escritório em Ribeirão Bonito, cidades onde é a única instituição financeira com presença física. Ao todo são 26 funcionários.



Desde a eleição da atual gestão, sob a liderança da presidente Lídia Maria, o Sicoob Crediacisc iniciou um processo de modernização e expansão. "O primeiro passo foi conseguimos a livre admissão, o que significa que qualquer pessoa pode fazer parte da nossa cooperativa", explica Lídia. Segundo ela, foi um passo fundamental para nortear as ações que se seguiram.



Para a presidente do Conselho de Administração, o objetivo do Sicoob Crediacisc nestes últimos anos foi o de mostrar para mais pessoas os benefícios de ser um cooperado de crédito. "Aumentamos nossa presença em São Carlos e também na região, especialmente em Dourado e Ribeirão Bonito. Apesar de não termos instalações físicas, cidades como Itirapina e Ibaté também são atendidas por aplicativos digitais", lembra.



A cooperativa também intensificou presença nas redes sociais, participação em portais de notícias e criação de um videocast que levou ao ar dezenas de entrevistas com especialistas, cooperados e funcionários do Sicoob Crediacisc. "É uma esforço conjunto para atingirmos mais pessoas e trabalhar conceitos básicos de educação financeira", observa.



O Planejamento Estratégico e o Plano de Ações 2023-2025 em curso definiram ações de curto, médio e longo prazo. "As ações implementadas, especialmente com a profissionalização da diretoria executiva, já trouxeram resultados importantes. Em 2022, por exemplo, o valor das sobras foi um recorde, nossos ativos cresceram e passamos a ser reconhecidos como cooperativa clássica e com bons indicadores de desempenho", destaca Lídia.



Ainda segundo a presidente do Conselho, novas ações de expansão estão previstas, como a transformação do escritório em ponto de atendimento em Ribeirão Bonito e a implantação de uma central de telemarketing que irá unificar o atendimento via telefone, whatsapp e redes sociais. "Somos uma cooperativa que pensa o local sem deixar de lado as inovações do mercado e as oportunidades de crescimento", salienta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também