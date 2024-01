Secretaria de Trabalho abre inscrições para o curso de hidráulica

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), abre inscrições para o curso de hidráulica – Rede de Água e Rede de Esgoto.

Para o curso serão oferecidas 16 vagas, totalmente gratuitas e as inscrições podem ser realizadas de 5 a 9 de fevereiro ou até o preenchimento das vagas, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.

As aulas ocorrerão no auditório da Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, com carga horária de 64 horas. O curso será dividido em 2 etapas: nos dias 19, 20, 21 e 22 de fevereiro será sobre Rede de Água e nos dias 11, 12, 13 e 14 de março as aulas serão sobre Rede de Esgoto, das 8h às 17h. Os alunos inscritos receberão, alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso.

O curso tem como objetivo, a instalação e reparos de rede de água e a rede de esgoto em edificações prediais.

“O curso de hidráulica tem sido muito requisitado aqui no Departamento de Políticas de Trabalho, Emprego para Juventude e Capacitação Profissional – SMTER, e a parceria com o Sindicato Rural e Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nos possibilitou a realização do curso”, comentou Luciano Ortega diretor do departamento.

A secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Valenti, garante que até o final do ano, em parceria com o Senar, vai oferecer mais de 20 cursos de qualificação profissional.

