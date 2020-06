São Francisco Resgate será responsável pelo atendimento pré-hospitalar em trecho da Washington Luis

Crédito: Divulgação

A São Francisco Resgate atuará como responsável pelo atendimento pré-hospitalar no maior lote de rodovias do programa de concessão do Estado de São Paulo. De acordo com o contrato entre a concessionária Eixo SP e o Governo do Estado de São Paulo, o trecho compreende 12 rodovias e passa por 62 municípios do estado.

O trecho de 1.273 km do chamado Lote PiPa (Piracicaba-Panorama), que será administrado pela Concessionária Eixo SP, contará com de cerca de 400 profissionais do grupo São Francisco. A empresa, que faz parte do Sistema Hapvida e é líder nacional em resgate rodoviário, já atua nas concessionárias de rodovias nas regiões de Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, entre outras regiões e estados como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A diretora superintendente da São Francisco Resgate, Patrícia Musa Cintra, afirma que para atender essa demanda foi necessário um grande investimento da empresa.

"Estamos investindo cerca de R? 10 milhões em equipamentos, sendo 34 ambulâncias, onde quatro estão estruturadas com UTI móveis. Todas ambulâncias estarão disponíveis durante 24 horas, todos os dias. Além do investimento em capital humano que envolverá uma equipe de cerca de 400 profissionais para o atendimento pré-hospitalar", afirma Patrícia.

Ela observa ainda que a participação da São Francisco Resgate no novo lote de concessão de rodovias também contribui para o processo de recuperação da economia, que vem sofrendo com a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus).

"Esse investimento também será refletido no aquecimento da economia, já que em tempos de recessão e desemprego, estamos criando postos de trabalho em diversas cidades do Estado de São Paulo", diz a diretora superintendente da São Francisco Resgate.

Com essa nova operação, a empresa será a responsável pelo serviço de atendimento pré-hospitalar em cerca de 7.500 km de rodovias, envolvendo uma equipe com cerca de 2.700 profissionais.

A operação do novo trecho teve início a partir da 0h desta quinta-feira, dia 4 de junho.

