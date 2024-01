São Carlos amanhece encoberta por neblina; confira a previsão do tempo para os próximos dias

Crédito: arquivo

Segunda-feira (15/01)



Baixas pressões no interior do continente e o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, altura do litoral do Paraná, mantêm o Tempo instável sobre o estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas, principalmente no setor oeste, norte, leste e nordeste do estado.

Terça-feira (16/03) e Quarta-feira (17/03)



Frente fria afasta-se do continente, as instabilidades diminuem, o sol volta a predominar no estado com pouca nebulosidade e sem chuva no período da manhã. No decorrer da tarde, são previstas pancadas de chuva em pontos isolados. Temperaturas elevadas.

Fonte: https://www.ipmetradar.com.br/2tempo.php

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também