SAAE informa que poderá faltar água em alguns bairros neste domingo e segunda-feira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) comunica que na madrugada do próximo domingo (09/02/2020), das 3h às 8h, realizará manutenção preventiva no sistema de bombeamento de água bruta na Captação do Ribeirão Feijão.

O serviço é necessário já que foi constatada uma redução na capacidade de bombeamento, motivo que reduziu o volume de água tratada na ETA Vila Pureza.

Como essa captação é responsável por aproximadamente 30% do abastecimento do município, o fornecimento de água poderá ser prejudicado nas seguintes regiões: Central, Vila Nery, Vila Prado, Vila Alpes, Cidade Aracy e bairros adjacentes; CEAT e Parque Novo Mundo.

Após a finalização da manutenção, prevista para 8h do domingo (09/02), a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual, durante todo o domingo, porém em algumas regiões poderá se estender até segunda-feira (10/02).

Em caso de dúvidas, os usuários devem entrar em contato com o serviço de atendimento do SAAE pelo telefone 0800-111-064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também