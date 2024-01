SAAE começa obra de esgoto importante na região do Varjão

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) começou na última quarta-feira, 17/01, o trabalho de instalação de redes e ligações de esgoto no Tutoya do Vale. A atividade, que também inclui drenagem, é feita com planejamento e, por isso, antes da localidade receber pavimentação.

No total, serão 3 mil e 500 metros de redes e ligações de esgoto que vão beneficiar um conjunto expressivo da população. Afinal, nesta região específica, apenas entre Tutoya do Vale e Santa Felicidade, moram aproximadamente 250 famílias, além do público flutuante que frequenta o lugar aos finais de semana, feriados e festas de fim e começo de ano. O valor da obra, executada pelo SAAE, é de cerca de R$ 2 milhões.

Conforme o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, há dois focos fundamentais nesta realização da autarquia. “O primeiro é a importância desse serviço que vai levar mais qualidade de vida aos moradores e frequentadores dessa região bem procurada e frequentada na cidade. O segundo, é a prova da preocupação do SAAE para evitar o ‘retrabalho’, já que estamos executando com bastante antecedência, antes da chegada do asfalto, o que evita aquele incômodo de abrir pavimentação novinha. Nos dois casos, existe um ponto em comum: nosso olhar, compromisso e respeito com o interesse e dinheiro públicos”.

