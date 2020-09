Rotatórias da Miguel Petroni recebem iluminação com lâmpadas de LED

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está finalizando essa semana a instalação de nova iluminação com lâmpadas de LED em três rotatórias da rua Miguel Petroni, incluindo a rotatória com a avenida Bruno Ruggiero e o canteiro central da via. No total serão instaladas 122 lâmpadas de LED nesta região.

O secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, lembrou que a Prefeitura já recuperou e passou para LED a iluminação pública de alguns pontos da cidade, como da Rotatória da Educativa, Pontilhão 4 de Novembro, que liga o centro à região da Vila Prado, Parque do Kartódromo e da região do SESC, na avenida Comendador Alfredo Maffei.

“Esse serviço está sendo realizado pela empresa vencedora da licitação no valor de R$ 1,2 milhão para fazer a manutenção e revitalização elétrica de praças, canteiros centrais e rotatórias, além do fornecimento de materiais e componentes elétricos. Mas em breve vamos abrir um novo processo licitatório já que o contrato de R$ 4 milhões com o Banco do Brasil já foi aprovado e liberado”, explica o secretário.

Mariel Olmo garante que com mais esses recursos vai ser possível levar iluminação para locais que ainda não contam com esse benefício. “Nossa proposta é modernizar o parque luminotécnico da cidade. Melhorar e ampliar a iluminação pública trazendo mais comodidade e segurança para os moradores. Uma cidade mais iluminada favorece o desenvolvimento em vários aspectos. Além disso, com o uso de lâmpadas mais econômicas, a manutenção também se torna mais barata”, finaliza o secretário de Serviços Públicos.

