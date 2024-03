Rodson participa de Projeto de Pós-Ocupação do Planalto Verde

Neste sábado, 23, a Caixa Econômica Federal (CEF) com apoio da Progresso e Habitação São Carlos (Prohab), realizou mais uma etapa do projeto técnico social pós-ocupação do Residencial Planalto Verde. O evento aconteceu na sede do Projeto CorAção, localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, onde foram entregues kits esportivos para aulas de skate e de futsal para os mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Pelo pós-ocupação são realizadas ações educativas, esportivas e de política social de planejamento, articulação, integração dos serviços públicos e principalmente o trabalho direto com a população. Esse ano estão sendo oferecidas vagas para cursos de Futsal, Street Dance, Skate, além de vagas para grupos de crianças e de mulheres.

Para o curso de Futsal estão sendo oferecidas 60 vagas para crianças de 7 a 12 anos; para Street Dance são 40 vagas para adolescentes com 14 anos ou mais e para o Skate são 20 vagas também para crianças de 7 a 12 anos. Além disso, serão montados grupos de crianças com atividades lúdicas e reforço escolar, e de mulheres com artesanato e atendimento psicossocial. Segundo o Presidente da Prohab, Rodson Magno, a Caixa Econômica também orienta os mutuários sobre adequações, manutenção e preservação da moradia, até aspectos como direitos e deveres, planejamento e gestão do orçamento familiar. “Quanto aos cursos para crianças e adolescentes, a prioridade é para os filhos de mutuários do Planalto Verde, porém, sobrando vagas, poderão participar moradores dos bairros próximos”, completa Rodson.

