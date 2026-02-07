Região do Kartódromo fica totalmente alagada e é interditada após forte chuva

A forte chuva registrada na noite deste sábado provocou alagamento total na região do Kartódromo, que precisou ser interditada por questões de segurança. Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.

A Defesa Civil está no local acompanhando a situação e orientando o trânsito. Até o momento, não há informações sobre feridos. As autoridades alertam para o risco de novos alagamentos em razão da continuidade das chuvas.

