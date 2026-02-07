(16) 99963-6036
Região do Kartódromo fica totalmente alagada e é interditada após forte chuva

07 Fev 2026 - 20h54Por Jessica Carvalho R
A forte chuva registrada na noite deste sábado provocou alagamento total na região do Kartódromo, que precisou ser interditada por questões de segurança. Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.

A Defesa Civil está no local acompanhando a situação e orientando o trânsito. Até o momento, não há informações sobre feridos. As autoridades alertam para o risco de novos alagamentos em razão da continuidade das chuvas.

