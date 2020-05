Proprietários de academias se unem e buscam alternativas para voltar às atividades

Sem poder abrir, academias estão sem alunos: proprietários se unem e buscam alternativas para voltar às atividades - Crédito: Divulgação

Os proprietários de academias de São Carlos se uniram em busca de um bem comum: sensibilizar as autoridades sanitárias e políticas para que possam, obedecendo os mais rígidos protocolos de segurança, retornar às atividades na segunda quinzena de maio.

A estimativa é que São Carlos abrigue hoje mais de 60 academias, que oferecem aproximadamente mil empregos diretos e que atende 3% da população. “Tudo está parado desde a segunda quinzena de março, quando teve início a quarentena na cidade motivada pela pandemia da Covid-19”, disse o engenheiro civil Fabiano Palombo dos Santos, 43 anos, proprietário de uma academia no Jardim Jockey Club.

Segundo ele, um grupo de WhatsApp com 32 proprietários foi formado em São Carlos e neste período todos conversam entre si e buscam alternativas para que academias que oferecem crossfit, musculação, dança, natação, boxe, jiu-jitsu, judô, karatê, entre outras atividades, possam novamente funcionar.

“É nossa fonte de renda”, disse Fabiano. “Sem contar que é um ramo que emprega centenas de profissionais e se permanecer fechado por mais tempo, acontecerá o desemprego. É uma situação complicada e não temos com mais sustentar”, disse.

Segundo Fabiano durante este período os proprietários debateram como seria o retorno e todos os cuidados necessários para que as pessoas pudessem ter aulas com segurança, sem risco de contaminação.

“Nossa preocupação não é somente com o nosso sustento. É poder dar emprego, movimentar a economia e fazer com que as pessoas que possuam o hábito de praticar exercícios, tenham esta opção. Poderão praticar atividades físicas, aumentar a resistência e ter qualidade de vida. Não melhorar somente o corpo, mas a parte emocional e mental também”, ponderou.

O RETORNO

O São Carlos Agora, durante a entrevista, indagou Fabiano como seria o retorno às atividades em São Carlos. Ele disse que o grupo de proprietários de academias formulou um documento que possui normas rígidas, obedecendo um protocolo de segurança idealizado pelo Cref4/SP e pela Associação Brasileira de Academias.

“Em Araraquara, o funcionamento parcial já acontece e estamos buscando informações e notamos que podemos implementar em São Carlos também. Vamos esperar o dia 10 de maio e após o pronunciamento do Governo do Estado, não houver a flexibilização do setor de academias, vamos elaborar um documento e via Ministério Público, reabrir nossos estabelecimentos”, afirmou. “Mas com toda segurança”, emendou.

Fabiano disse que o protocolo montado pelas entidades que cuidam do setor possui normas rígidas como uso de máscaras pelos profissionais de Educação Física e pelos alunos; papel toalha descartável em todos os aparelhos; álcool em gel e, principalmente, delimitação de espaço entre os praticantes. Há cada três horas, as atividades encerram temporariamente para que a academia seja desinfetada.

“Enfim. Há outras normas que estão no protocolo e não vamos expor ninguém ao perigo. A meta é seguir as orientações adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e proporcionar atividade aos alunos. Queremos retornar com calma e todos os cuidados necessários. Ter uma fonte de renda, proporcionar empregos e manter o hábito de exercícios para quem quer ter qualidade de vida e ter momentos de distração em um momento tão conturbado”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também