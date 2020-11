Proprietário do Clube de Tiro C.A.T.E. VALENTI participa de curso israelense de “Pilotagem Operacional"

O curso foi ministrado numa pista operacional tática veicular situada na cidade de Guarulhos - Crédito: Reprodução

Neste fim de semana o proprietário do Clube de Tiro C.A.T.E. VALENTI se especializou em mais um curso “Pilotagem Operacional”. O curso foi ministrado numa pista operacional tática veicular situada na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo.

Lúcio Valenti, proprietário do Clube de Tiro C.A.T.E. Valenti Lúcio Valenti, firmou uma parceria com a empresa de origem Israelense responsável por ministrar o curso, onde os instrutores de pilotagem habilitados possuem vasta bagagem e experiência didática, sendo todos policiais militares da reserva que serviram por aproximadamente 30 anos nos grupos de elite da Polícia Militar de São Paulo (ROTA e ROCAM). Tal como Lúcio Valenti, esses profissionais integram a equipe de habilitados da Moked Israel - Security Academy.

”A criminalidade está presente em grandes e pequenos centros e infelizmente fomos obrigados a nos acostumarmos a conviver com ela. Sou muito favorável que o cidadão de bem, que goze de capacidade psicológica/técnica e de bons antecedentes criminais possa ter uma arma de fogo em seu trabalho ou moradia para proteger a si próprio, seus familiares e funcionários. Quem sabe num futuro breve com a evolução cultural da sociedade e uma legislação mais acessível a pessoa que tenha comprovada carga horária da prática do tiro, (esportivo ou defensivo) de forma assídua e habitual possa fazer jus ao porte de pelo menos essa arma de fogo que já possui! Mas, enquanto isso não ocorre temos que buscar mecanismos para nos defendermos dos criminosos nas ruas, locais estes onde os delitos comumente ocorrem e enquanto estamos embarcados nos veículos, como exemplo: semáforos, saídas e entradas das nossas moradias e trabalhos, congestionamentos no trânsito etc.. Nesse sentido, as técnicas de pilotagem veicular defensiva e evasiva tem muito a agregar na preservação da integridade física e da vida do condutor veicular que não está autorizado a carregar uma arma de fogo em seu automóvel no dia a dia; e esse curso não possui restrições, sendo acessível a qualquer pessoa que seja possuidora da carteira nacional de habilitação e queira aprender a se defender. Além, disso os cursos de origem Israelenses vem se revelando como a técnica mais e fácil de aprendizado. Espero em 2021 compartilhar esse ensinamento com a população São Carlos, Ibaté e região. Diz, Lúcio Valenti”.

