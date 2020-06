Professores de São Carlos organizam programação especial sobre Semana do Meio Ambiente

Por Do portal do Governo de São Paulo

A programação da Semana do Meio Ambiente ganhou uma cara diferente neste ano na Diretoria Regional de São Carlos, ligada à Secretaria de Estado da Educação. Com a suspensão das aulas presenciais, os alunos terão que usar a criatividade em casa para realizar as atividades, que deverão ser seguidas com as orientações dos professores.

Nesta terça-feira (2), a programação foi marcada pela estreia do vídeo do professor Nicolas Fernandes Martins, da Escola Estadual Alice Madeira João Francisco, ensinando a elaborar uma composteira. O docente ensina o que é o sistema de reciclagem dos resíduos orgânicos e como fazer a manutenção.

Marília Faustino da Silva, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da área de Ciências da Natureza, explica que tudo foi pensado para que os alunos pudessem executar dentro de casa. “Pensamos em ações que pudessem ser feitas dentro casa, por exemplo, usando um vaso velho para fazer a composteira. Em uma outra atividade, o aluno pode revisitar o álbum de fotos e encontrar algum momento em que esteve próximo à natureza. É isso que a gente quer resgatar”, ressalta a docente.

Na programação também está previsto, na quinta-feira (4), a apresentação do fórum “Planeta Água: porque a água é essencial à existência do planeta”, com a professora Wilma Barrionuevo.

Marília comenta que a iniciativa é uma exposição itinerante e vai até a casa das pessoas. “Esse vídeo traz para dentro da casa da pessoa a exposição, como uma medida de evitar aglomerações, mas ainda assim com a proposta de visitar este espaço”, diz.

Programação

03/06 – Lançamento do projeto “Tempo do era uma vez… era uma vez” – um convite para os alunos gremistas fazerem uma reescrita de contos de fada clássicos da literatura infantil na versão do meio ambiente degradado. O objetivo da ação é refletir por meio da reescrita do conto o impacto das ações humanas no meio ambiente.

04/06 – Convite a toda comunidade escolar a postarem uma foto com hashtag #cantinhoverdedersaocarlos com o objetivo de valorizar o cultivo de plantas e hortaliças como terapia que faz parte da cultura maker e que favorece a conexão com o meio ambiente. As fotos serão exibidas da Mostra de fotografias do “Meu cantinho verde favorito”, que ficará disponível no site Conect@dos.

No mesmo dia acontece o fórum ÁGUA É VIDA: porque a água é essencial à existência do Planeta, com a diretora de Difusão Científica do CEPOF/USP e articuladora do grupo EduSCar, Wilma Barrionuevo.

05/06 – Estreia de vídeo da PCNP Adriana e PCNP Ana Paula mostrando a montagem de jogos com materiais recicláveis (damas com tampinhas de garrafa, bilboquê e vai e vem).

As ações ficarão vinculadas ao site Conect@dos e ao Facebook do grêmio estudantil de São Carlos.

