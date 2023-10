Prefeitura recebe projeto arquitetônico de construção da Fatec em São Carlos

Projeto arquitetônico da FATEC -

A solenidade realizada na tarde desta terça-feira (17/10), no Teatro Municipal “Dr Alderico Vieira Perdigão”, marcou a entrega do projeto arquitetônico para construção de uma unidade própria da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) em uma área total de 33.114 metros quadrados, com 10 mil de construção, situada no Parque Eco Tecnológico Damha.

O projeto, elaborado pelo arquiteto Daniel Mattoso Argoud com recursos destinados por emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho no valor de R$ 30 mil, foi entregue pelo diretor da FATEC São Carlos, José Roberto Garbin, aos secretários de Governo, Netto Donato, de Educação, Roselei Françoso e ao vereador Elton Carvalho

A Prefeitura de São Carlos doou a área para a instalação da unidade própria da FATEC e vai elaborar, agora, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, o projeto executivo, com custo aproximado de R$ 1 milhão e depois vai encaminhar ao Centro Paula Souza que vai realizar a licitação da obra com custo de mais de R$ 25 milhões com recursos do Governo do Estado. A previsão é que a construção tenha início em 2024.

A FATEC São Carlos terá 3 blocos, um auditório com capacidade para 330 pessoas, quadra poliesportiva, 18 salas de aula, 8 laboratórios de informática, salas de múltiplo uso, sala maker, ambiente para atividades de coworking, biblioteca, área administrativa e estacionamento com 120 vagas.

O projeto começou a ser elaborado em 2019 para construção de uma unidade funcional com disposição de salas para atender até 5 cursos de graduação. Hoje a FATEC oferece os cursos de graduação de gestão empresarial e gestão de recursos humanos e já tem um curso pronto na área de big data (ciência de dados), porém outras capacitações estão em análise para implantação na nova unidade.

“A FATEC tem uma grande missão social e só não conseguimos ampliar a nossa capacidade de oferecer novos cursos por falta de espaço e um local apropriado. A unidade própria vai viabilizar nossos projetos de expansão de pós-graduação, cursos de extensão para a comunidade (capacitação rápida), promovendo o crescimento da instituição na cidade”, destacou José Roberto Garbin, diretor da FATEC São Carlos.

O secretário de Governo, Netto Donato, ressalta a conclusão do projeto arquitetônico. “Uma notícia histórica para a cidade porque o Governo do Estado já liberou os recursos, a Prefeitura fez a doação da área e também está investindo R$ 1 milhão na elaboração do projeto executivo, uma parceria que deu certo, priorizando a educação no município. A FATEC é uma instituição importante, ter uma unidade própria é um grande benefício para a cidade que vive da tecnologia, da ciência, da inovação. O prefeito Airton Garcia mais uma vez deixa a sua marca na cidade com mais uma grande obra”, garante Netto.

O vereador Elton Carvalho recordou que a luta pela conquista da unidade da FATEC começou no seu primeiro mandato. “Consegui destinar uma emenda parlamentar de R$ 30 mil para a elaboração do projeto arquitetônico e agora o prefeito Airton Garcia confirmou a realização do projeto executivo para garantir a construção da unidade própria da FATEC na cidade. Uma instituição de ensino que vai oferecer novos cursos e gerar empregabilidade. Fico muito feliz por ser um aluno egresso da FATEC e só vamos conseguir crescer investindo na unidade própria, gerando novas oportunidades de capacitação profissional para a população”, destacou o vereador.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, disse que o gestor público tem papel fundamental no aproveitamento de oportunidades. “Eu me recordo da luta do vereador Elton Carvalho para depois aprovarmos por unanimidade na Câmara Municipal a lei que autorizou a doação da área para a construção da FATEC. Na gestão 2013/2014 também aprovamos a instalação de salas de aula da FATEC na Escola Estadual Esterina Placco, tive ainda a oportunidade de ter proximidade com o ex-secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, que em reunião na superintendência da Faculdade nos permitiu empenhar os recursos para a construção dessa unidade própria da FATEC e reforma da ETEC, uma grande conquista para essa administração que deu continuidade ao processo”, detalhou Françoso.

A FATEC é uma instituição pública que oferece cursos gratuitos de graduação tecnológica em um único período. Todos focados no mercado de trabalho atual.

