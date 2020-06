Prefeitura entrega novos veículos e máquinários para a saúde, serviços públicos, Defesa Civil e trânsito

Crédito: Divulgação/PMSC

O prefeito Airton Garcia entregou na manhã desta terça-feira (30/06) veículos e maquinários adquiridos pelo município para a prestação de serviços nas mais diversas áreas da administração pública.

O maior investimento foi na pasta de Serviços Públicos que recebeu uma retroescavadeira no valor de R$ 204 mil, uma motoniveladora no valor de R$ 580 mil e um cavalo mecânico no valor R$ 328 mil, totalizando um investimento superior a R$ 1,1 milhão. A aquisição faz parte da operação de crédito realizada em dezembro de 2018 com o Banco do Brasil no valor de R$ 4 milhões para à compra de máquinas e equipamentos.

“A maior parte das máquinas e equipamentos estava sucateada e sem condições de uso quando assumimos a pasta em 2017. A Prefeitura já sofreu prejuízo com a manutenção e falta de eficiência de muitos maquinários. Fizemos um levantamento e a aquisição desses equipamentos se mostrou viável. Além desses que estamos recebendo agora, já compramos 1 prancha baixa (3 eixos), 2 pás carregadeiras, 2 motos niveladoras, 4 caminhões basculantes e 1 escavadeira hidráulica”, ressaltou Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Já a Defesa Civil pela primeira vez recebeu um veículo zero quilômetro adquirido com recursos do próprio município no valor de R$ 120 mil. “Nossos veículos sempre foram frutos de doações de empresas, mas nunca novos e equipados para atender as nossas demandas. Agora essa picape Mitsubishi L200 Triton vai facilitar muito nosso trabalho, inclusive com capacidade de transitar em vários tipos de terrenos”, comemora Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil que recebeu as chaves da nova picape do prefeito Airton Garcia e do secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

Para a Secretaria de Transporte e Trânsito foi destinado um veículo Chevrolet do modelo Montana para atender o setor de fiscalização. “Esse é o 10º veículo adquirido pela atual administração para a nossa pasta. O utilitário custou R$ 54.750,00 e foi comprado com recursos das multas”, disse Ingridi Ienco Cazella, secretária de Transporte e Trânsito.

A Secretaria de Saúde recebeu duas ambulâncias para o Serviço Integrado de Transporte Sanitário que atende pacientes acamados, debilitados, que necessitam de transporte para consultas, exames especializados, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, câmara hiperbárica, curativos de grande porte e revisão de cirurgia. “Adquirimos os veículos com emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil do deputado estadual Sebastião dos Santos conquistada pelo vereador Edson Ferreira e de emenda da ex-senadora Marta Suplicy no valor de R$ 80 mil”, explicou Fausto Sposito, diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar que recebeu as chaves do secretário de Saúde, Marcos Palermo.

Para o prefeito Airton Garcia é importante sempre oferecer boas condições de trabalho os servidores. “A excelência do serviço público municipal se faz através do trabalho dos nossos servidores, que desenvolvem suas funções em prol da população. Esses veículos e equipamentos fazem parte do nosso plano de renovação da frota municipal. Encontramos uma frota sucateada e aos poucos fomos mudando essa realidade”, finalizou Airton Garcia.

