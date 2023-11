Polícia Militar de São Carlos inicia campanha de arrecadação de brinquedos

SIGA O SCA NO

38º Batalhão da PM - Crédito: arquivo

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior iniciou a Campanha de Arrecadação de Brinquedos – 2023, para o Natal Solidário, a qual será desenvolvida nas sete cidades do batalhão e as unidades da

Polícia Militar servirão de postos de arrecadação em São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. A campanha tem a finalidade de arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado de conservação, os quais serão destinados às crianças carentes.

A ação solidária será desenvolvida até o dia 21 de dezembro e a entrega dos donativos acontece sábado, 23.

Dessa forma o comandante do 38º BPM/I, tenente coronel PM Luiz Sérgio Mussolini Filho, convida toda a sociedade a participar ativamente da campanha ressaltando a importância do engajamento e a união dos trabalhos voltados para a melhoria das condições de vida da sociedade.

