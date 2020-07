Pistas e acostamentos começam a ser nivelados na SP-310 e SP-225

Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias começa mais duas frente de trabalho, em novo procedimento de recuperação de pavimento. Trata-se do serviço de microrrevestimento asfáltico para nivelação da faixa 2 (direita) e do acostamento, começando na SP 225 – Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, em Itirapina e também na SP 310 - Rodovia Washington Luís, próximo a São Carlos.

“Esse tipo de intervenção foi escolhido por ter alta eficiência em aplicações anteriores, já que garante maior segurança e rapidez na reabilitação do pavimento. Ter certeza de que a malha rodoviária trará conforto ao usuário é o objetivo da Eixo SP”, explica José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Concessionária.

O microrrevestimento será aplicado em diversos trechos da concessão. Para garantir a segurança de usuários e trabalhadores, a faixa 2 ficará interditada, com fluxo de trânsito normal na faixa 1, alternando o sentido norte e sul, de acordo com a execução da obra e dentro do horário de mobilização da equipe de trabalho, das 7h às 18h.

O ponto de intervenção estará devidamente sinalizado para a orientação dos condutores e o setor de engenharia da Eixo SP recomenda sempre que, os usuários ao transitarem por estes trechos, reduzam a velocidade e jamais parem na pista para observar a movimentação das máquinas, conduta que oferece risco de colisão traseira.

Economia

As obras realizadas nas 12 rodovias que compõem o Sistema Eixo SP representam também um incremento na economia regional com a geração de emprego e renda.

As frentes de trabalho nas regionais de São Pedro, São Carlos, Martinópolis, Dracena e Marília já somam 300 profissionais que atuam na recuperação do pavimento. Se consideradas as equipes que atuam na conservação da faixa de domínio e manutenção de sinalização, os empregos gerados chegam a 850.

