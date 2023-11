Pesquisador da Embrapa São Carlos diz ILPF equilibra produção de alimentos e conservação do meio ambiente

Sistemas contribuem para serviços ambientais - Crédito: Gisele Rosso

Produzir carne e leite de forma mais equilibrada com o meio ambiente é um dos principais benefícios dos sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Esses modelos são mais sustentáveis e promovem diversos serviços ambientais.

De acordo com o pesquisador Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste São Carlos, a presença de árvores contribui para o aumento de matéria orgânica no solo, da atividade microbiológica e da ciclagem de nutrientes, influenciando na fertilidade do solo e infiltração e retenção de água na área. Além disso, regula o microclima, possibilitando bem-estar animal, com reflexos diretos no incremento da produção de carne e leite.

O componente arbóreo, ainda, é responsável pelo aumento da biodiversidade, incluindo fauna e microrganismos. A madeira também traz retorno financeiro para o produtor rural.

Para discutir esse tema e outros assuntos relacionados ao ILPF, nos dias 7 e 8 de dezembro, ocorre o VIII Simpósio de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) do Estado de São Paulo. Especialistas vão debater Carne Baixo Carbono, manejo de pastagens, grãos e mais assuntos atuais sobre sistemas integrados de produção.

A iniciativa é organizada pela Embrapa Pecuária Sudeste e Grupo de Estudos Luiz de Queiroz (GELQ – Esalq/USP), com apoio da Rede ILPF.

Programação

No primeiro dia, 7, a partir das 8h, no auditório da Embrapa (Rua 15 de Novembro, 1452), especialistas vão falar sobre produção de grãos em ILPF, manejo de pastagem, potencial das árvores em sistemas, serviços ambientais, sustentabilidade desses modelos e certificação “carne baixo carbono”. Já na sexta-feira, os participantes vão a campo conhecer modelos de ILPF, na fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste.

As inscrições estão abertas.

Veja como fazer a inscrição aqui.

