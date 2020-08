ParqTec será base do Programa USP/Santander de Inovação e Empreendedorismo

Crédito: Divulgação

A Fundação Parque Tecnológico de São Carlos - ParqTec, mantenedora da primeira incubadora de startups da America Latina, criada por iniciativa de docentes da USP de S. Carlos, com apoio da Prefeitura Municipal e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi selecionada pela Agência USP de Inovação para ser uma das estruturas do Programa Santander USP - 2020.



Lançado na última quarta-feira, (05/08), o Programa irá selecionar equipes de estudantes de graduação para desenvolverem atividades de pesquisa e promoção do desenvolvimento tecnológico: “Programa de criação de STARTUP USP”.



Está previsto um total de até 128 bolsas, por um período de seis meses, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais. O edital selecionará até 32 projetos e distribuirá até 4 bolsas por equipe. Durante esse período, os bolsistas atuarão sob a mentoria de docentes da USP, que acompanharão todo o projeto.



Segundo Jovanka Goulart Rosa, gerente da incubadora do ParqTec, os participantes irão desenvolver o plano de negócios de uma startup e passarão pelo processo de pré-incubação de seis meses em uma das seguintes incubadoras: CIETEC (São Paulo), ESALQTEC (Piracicaba), HABITS(USP Leste), INOVAHC (São Paulo), SUPERA (Ribeirão Preto) e PARQTEC (São Carlos).



“Além desse apoio, ao final do programa, os projetos selecionados poderão participar do processo de seleção para incubação. Esta é mais uma ferramenta que permite ao ParqTec realizar a sua missão que é promover o desenvolvimento regional otimizando o custo da transação/inovação/tecnológica/mercado e valorizar o empreendedorismo”, afirma Jovanka.



O edital está disponível no site: www.inovacao.usp.br/criacaostartup2020

