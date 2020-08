Parceria resgata autoestima de mulheres com câncer

Crédito: Divulgação

Após lançar há meses, uma parceria beneficiou várias mulheres que fazem ou fizeram tratamento de câncer, puderam fazer, gratuitamente, a reconstrução de suas sobrancelhas, muitas vezes danificadas pelo tratamento

A Oncovita, Comissão Paixão Sertaneja e a esteticista Carla Antonio, apoiadora das entidades comemoram os resultados obtidos ao longo da união, uma vez que puderam proporcionar dignidade e autoestima.

“Através da parceira, pacientes estão sendo atendidas e sua autoestima sendo fortalecidas, após ter uma análise e requisito controlado pela Oncovita, encaminhamos as pacientes”, disse Walquíria Beijo, presidente da entidade filantrópica.

Prestando o serviço voluntário, Carla Antonio comemorou o resultado. "Hoje em dia muitas mulheres sofrem com a perda da autoestima ao passar por tratamento oncológico. Juntamente com a Oncovita e a Comissão Paixão Sertaneja criamos uma parceria para tornar esse processo menos desagradável possível. No meu estúdio realizo o procedimento de micropigmentação gratuita para essas pacientes. Elas passam por uma avaliação e são encaminhadas para que eu realize o procedimento. Não se trata somente de estética e sim, de restaurar a dignidade da mulher que se sente ainda mais linda. É lindo ver o sorriso no rosto de cada uma delas”, comentou.

A Comissão Paixão Sertaneja é outra parte do projeto que comemora os resultados. “Muitas pessoas pensam que atuamos apenas em cavalgadas e eventos sertanejos e não sabem que temos projetos com dezenas de segmentos. A causa do câncer é nossa maior bandeira e ver uma ideia de amigos virar realidade é de lavar a alma”, finalizou Rykoff Aidar.

