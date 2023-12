Papai Noel do Fagá fará a festa no dia de Natal

SIGA O SCA NO

A segunda-feira, 25, promete ser especial para várias famílias carentes de São Carlos, já que o Natal Solidário, idealizado e promovido pelo assistente social Benedito Elson da Silva (Benê Silva) 66 anos, terá mais uma edição em 2023.

Há 25 anos, Benê Silva arrecada e distribui roupas, calçados, móveis e brinquedos. Este ano, foi anexado um item a mais em seu “rol solidário” e a meta é distribuir 300 refeições (em marmitex) para um almoço de Natal para famílias carentes cadastradas e também para os funcionários e internos do Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld.

O “Papai Noel do Fagá” prevê ainda a entrega de 400 brinquedos para crianças de famílias carentes que residem no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, Jardim Munique, Jardim Itamary e São Carlos 8.

De acordo com Benê Silva, a entrega dos presentes e das marmitex acontecem segunda-feira, 25, das 10h30 às 12h e as famílias que desejarem se cadastrar, bastam ir até a Avenida João de Lourenço, 535, no Fagá.

