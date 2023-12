Papai Noel ciclista irá entregar 40 bikes para crianças carentes em São Carlos

Papai Noel Ciclista promete magia natalina e a felicidade para crianças carentes de São Carlos - Crédito: Divulgação

“Batem sinos, pequeninos

Sinos em Belém

Já nasceu Jesus menino

Para o nosso bem”...

O dia promete. Mas sai o trenó e as renas e entra em ação um Papai Noel adepto à qualidade de vida. E, ao invés de descer pela chaminé na véspera de Natal, o “Bom Velhinho” são-carlense irá chegar com três dias de antecedência. E de bike.

Assim será a ação social Pedala & Repassa 2023, que chega a sua sexta edição e pretende esse ano levar pelo menos 40 bikes para crianças de famílias carentes de vários bairros de São Carlos.

O pedal e a carreata especial de Natal (entrega de bikes e distribuição de brinquedos e doces para crianças de bairros carentes da cidade) acontece nesta quinta-feira, 21, com concentração na Avenida Comendador Alfredo Maffei (ao lado do Sesc) a partir das 18h e a saída prevista para às 19h30h sentido Mercado Municipal, centro, Cidade Aracy, Presidente Collor e volta via Morumbi.

Durante o trajeto, um trio elétrico iluminado irá entoar canções natalinas e contará com a presença de um Papai Noel pra lá de maluco, carros enfeitados, Trupe Clows, cata pebas e apoio de agentes de trânsito. As informações foram passadas Everson José Coxinha Padilha, presidente da Oscip, idealizadora da ação social.

De acordo com ele, uma líder voluntária do Cidade Aracy mapeou as crianças que irão receber as bikes nesta quinta-feira. “Vamos entregar ainda aproximadamente 1.5 mil brinquedos que serão distribuídos aleatoriamente durante o percurso, além de doces e balas”, disse Coxinha, informando que as bikes foram doadas ao longo do ano e reformadas. “Elas farão a alegria de muitas crianças”, disse. “A sensação de alegria e dever cumprido por mais um ano. Deus proporcionando saúde e disposição para mais um Pedala e Repassa”, garantiu o presidente da Oscip.

