Paixão de Cristo promete encantar a Sexta-Feira Santa em São Carlos

Muito emoção e reflexão estão reservados para a encenação da Paixão de Cristo - Crédito: Roberto Fabiano Lopes/Studio HQ

Um momento de fé, reflexão, empatia e sensibilidade. Assim promete ser a tradicional encenação da Paixão de Cristo que será realizada a partir das 19h do dia 29, sexta-feira, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. Evento religioso tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Encenada há 15 anos por membros da paróquia de Santa Rita de Cássia localizada no Santa Felícia, o espetáculo católico se tornou tradição em São Carlos e tem por objetivo levar a evangelização e a reflexão sobre os últimos passos de Jesus Cristo na Terra, evidenciando sua paixão, morte e ressurreição.

Conta a história que Cristo o inocente, o Cordeiro de Deus entregou sua vida pela humanidade. “Há uma graça toda especial que invade o coração e promove uma experiência com esse Deus que tanto nos ama. Não existem atores profissionais, mas pessoas que doaram seu tempo para os ensaios e acima de tudo tem a fé como escudo e fazem dela o pilar para superar todas as dificuldades.

Convidamos toda população e os visitantes que estejam na cidade para prestigiar este belo espetáculo de fé e amor”, informam os organizadores.

O espetáculo tem aproximadamente duas horas de duração e a entrada é gratuita. Contará o nascimento, vida e morte de Cristo. Haverá músicas, danças e ainda palavra do padre responsável pela paróquia.

