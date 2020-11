No mês em que São Carlos completou 163 anos, Sesc movimentou a cidade

Crédito: Divulgação

Desde o fechamento da unidade ao público espontâneo como parte das ações para evitar a propagação do Coronavírus, o Sesc São Carlos tem realizado um grande número de ações nas redes sociais, dirigido aos seus credenciados e a toda a comunidade. Nos seus endereços virtuais é possível encontrar atividades como espetáculos de teatro, circo, música, oficinas, contações de histórias, videoaulas esportivas, bate-papo, palestra, dicas de saúde.

Especialmente de 4 a 13/11, que compreende a data em que São Carlos comemorou os seus 163 anos, a programação foi dirigida a valorização da cidade. Marcando o início das atividades, no dia 4 de novembro, foi publicado show gravado da Banda Classix, formada pelos talentosos e experientes músicos e intérpretes Gi Guastaldi, Danni Gust, Alvinho Dalcin, Ed Scaramuzza e Juninho Bitencourt. A banda apresentou exclusivamente canções dos compositores da cidade: “Deixa a onda bater” de Marcos Carreri, “Céu de Maria” de Gabi Milino, “Cogumelo Voador” de Rodrigo Lancelotti, “Olhos” de Maria Butcher e Thiago Carreri e “Cagibrina” composição da Banda Tarja Preta.

Nos dias 5 e 6 de novembro, no período da noite, quem passou pelo Sesc, Senai e pela Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, um dos cartões postais da cidade, foi surpreendido pela Intervenção Visual com o Suaveciclo do coletivo VJ Suave, projetando em grande escala as ilustrações e animações criadas em colaboração com artistas visuais de São Carlos: Antônio Failache, Eduardo Perdido, Eldes de Paula e Paula Kranz. A temática das criações foi "Vivências na Cidade", que buscou resgatar memórias sociais na cidade pré-pandemia, retratos do momento atual ou futuros imaginados.

Nos dias 7 e 8 de novembro foi a vez da primeira Corrida Virtual do Sesc São Carlos. Nos últimos 11 anos, o Sesc promove a prova de rua integrante do Circuito Sesc de Corridas. Em decorrência da impossibilidade de eventos com um número grande de pessoas, como em eventos esportivos, a etapa local se transformou e foi realizada virtualmente, mantendo o objetivo de estimular a prática regular de atividades físicas adaptado a este momento de distanciamento social.

Além da prova, os participantes e todos que se interessam pela modalidade, puderam acompanhar uma programação com dicas e informações sobre a prática, publicada nas redes sociais do Sesc São Carlos, durante toda a semana.

O evento recebeu mais de 800 inscrições e os corredores tiveram até o dia 13/11, para registrar a participação, por meio do envio de fotos dos resultados obtidos na esteira, no aplicativo de corrida ou no smartwatch, com tempo e quilometragem. Todos os inscritos que comprovaram a realização dos 3k ou 6k, receberam certificado de participação.

Logo após o término da corrida, mais um evento esportivo reunirá atletas e treinadores locais. O projeto “Entre Tatames”, que acontece de 12 de novembro a 17 de dezembro, dá destaque para as lutas - karatê, judô e taekwondo - que além de estarem muito presentes em nossa cidade, também seriam vistas nos Jogos Olímpicos, adiados para 2021. Adriano Wada (karatê), Edvaldo Pereira (taekwondo), Francielle Ramos (taekwondo), Gabrielle Sepe (karatê ), Juliana Rodrigues (judô) e Sebá (judô), comandam a programação de videoaulas de condicionamento físico para as lutas e técnicas de treinamento, para iniciantes e iniciados, além de bate-papos, que têm o objetivo de informar e incentivar o público a praticar uma luta...ou quem sabe, várias!

Todos os conteúdos realizados em comemoração ao aniversário da cidade, ficam disponíveis nas redes sociais do Sesc São Carlos no facebook/sescscarlos, youtube/sescsaocarlos e no instagram @sescsaocarlos. Vale a pena conferir.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também