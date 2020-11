No Boa Vista, água invade casa e família perde móveis

Crédito: Divulgação

Uma dona de casa ficou em pânico no início da noite de quinta-feira, 26, quando uma tempestade atingiu São Carlos e causou muitos danos.

Luciana Rodrigues Rocha reside na rua Francisco Squiavoni, 875, no Boa Vista, próximo ao Bicão e no momento da chuva forte, junto com granizo, viu a força da água invadir todos os cômodos de sua casa, onde reside quatro adultos e uma criança de dois aninhos.

“Foram momentos de pânico. A água vinha com força e entrou na minha casa. Perdi cama, sofá, rack e a TV queimou. Estamos sem roupas de cama e todas nossas roupas estão molhadas. Hoje (sexta) um vizinho que prestou socorro, está com minha neta”, disse Luciana.

Segundo ela, quando chove mais forte, o problema é recorrente. “Forma-se uma grande enxurrada e a água entra em minha casa. Não há um bueiro para que a água escoe. Sofremos há muitos anos e nunca uma providência foi tomada”, disse a dona de casa.

