Novo Calçadão da General está praticamente terminado, diz secretário de habitação - Crédito: SCA

Em época de pandemia de novo coronavírus e o consequentemente esvaziamento da região central, com o fechamento do comércio, foi propício para que trabalhadores acelerassem o ritmo e as obras de conclusão do Calçadão da General Osório chegaram ao final.

Em uma postagem em sua página no Facebook, o secretário de Habitação, João Muller informou que resta apenas a impermeabilização das duas quadras (entre a Avenida São Carlos e a rua 9 de Julho).

Após esta etapa, o local está revitalizado e pronto para que possa marcar uma nova etapa no comércio são-carlense após o controle da pandemia e a reabertura das lojas no ‘coração’ de São Carlos.

