Motorista de caminhão sofre grave acidente de trabalho e precisa de doação de sangue em São Carlos

Familiares do motorista de caminhão Michel Ferreira da Silva, 32 anos, acionaram o São Carlos Agora na manhã deste sábado (13) solicitando ajuda, pois ele se encontra internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos após sofrer um acidente de trabalho nesta sexta-feira (12). Segundo informações, ao carregar um caminhão, algumas bags com papelão caíram sobre ele.

Michel perdeu muito sangue e realizou inúmeras transfusões de sangue que precisa ser reposto no banco de sangue como precaução, caso venha precisar de mais bolsas. Qualquer tipo de sangue é bem vindo,

Para realizar a doação basta ligar no banco de sangue da Santa Casa, através do telefone (16) 3509-1230 e agendar o horário. Realizando a doação você não estará somente ajudando ao Michel, mas sim aumentando o estoque no banco de sangue da Santa casa, consequentemente ajudando mais pessoas.

Requisitos para Doação

- Boas condições de saúde.

- Idade entre 18 e 60 anos.

- 50 kg ou mais.

- Não estar em jejum. É permitida ingestão de alimentos leves, como pão, leite, suco e frutas.

- Aguardar 3 horas após o almoço.

- Não ingerir bebida alcoólica 24h antes da doação.

- Não fumar 1 hora antes da doação.

Agendamento de doações:

(16) 3509-1230 (fixo e WhatsApp)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira – 8h às 11h45

Sábados – 8h às 10h45

Estacionamento Gratuito para doadores na frente da Santa Casa (Paraki)

