Mortes caem durante o feriado em rodovias da Eixo SP

Rodovia - Crédito: divulgação

O balanço da Operação Padroeira da Eixo SP mostra uma redução de vítimas fatais nas 12 rodovias administradas pela Concessionária. Nos dois últimos feriados prolongados deste ano, foram registradas oito mortes nos 1.221 quilômetros do trecho concedido. Foram cinco ocorrências fatais no Feriado de Corpus Christi e três no Feriado da Independência. No Feriado da Padroeira, encerrado na noite de ontem, foi registrada uma vítima fatal.

Já o número de acidentes teve um ligeiro aumento. Foram 44 acidentes registrados durante a Operação Padroeira. Enquanto na Operação Independência foram 37 e na Operação Corpus Christi foram 39.

Para o gerente de Operações da Eixo SP, Paulo Balbino, a queda no número de mortes representa um avanço importante no esforço da Concessionária para chegar ao índice zero de vítimas fatais nas estradas. "Todo esforço da Concessionária é para que nenhuma morte ocorra em seu trecho. O ideal é que todas as pessoas que utilizam as rodovias cheguem em segurança ao seu destino. Quanto menos mortes são registradas, mais perto nós chegamos deste ideal”, diz Balbino.

Ainda de acordo com o balanço divulgado pela Eixo SP, a operação registrou 2.925 atendimentos durante o feriado prolongado. Os principais serviços prestados foram a inspeção de tráfego, com 1.354 registros, socorro mecânico, com 763 chamados, remoção de veículos, com 609 solicitações, atendimento pré-hospitalar (APH), com 164 socorros, além de outras ocorrências como uso de irrigadeira, apreensão de animais e lavagem de pista.

O volume de veículos em circulação neste feriado ficou dentro do previsto. A estimativa divulgada pela Eixo SP era de 1 milhão de veículos nas estradas durante os cinco dias da Operação Padroeira. Das 12h de quarta-feira (11) até as 24h deste domingo (15), o levantamento indicou a presença de 1,032 milhão de veículos nas estradas administradas pela Concessionária.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também