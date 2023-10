Moradores reivindicam recape de rua no Aracy II

Asfalto na Lázaro Ramos em estado de decomposição: moradores reivindicam recape - Crédito: Divulgação

Moradores da rua Lázaro Santos, no Cidade Aracy II entraram em contato com o São Carlos Agora para reivindicar o recapeamento asfáltico da via.

De acordo com os reclamantes a necessidade é de “urgência urgentíssima”, uma vez que há anos não é feito manutenção do piso asfáltico e as condições de trânsito de veículos e de pedestres só piora.

De acordo com um leitor do portal, pai de duas crianças (um filho de 10 anos e outro de 10 meses), que se utilizam de vans, a situação é complicada, já que as condições do asfalto seriam péssimas,

“Isso faz anos e só piora. Realizam recape em várias ruas do Cidade Aracy I e II e do Antenor Garcia. Mas onde residimos, nada foi feito”, lamentou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também