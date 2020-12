Moradores do Lagoa Serena estão apavorados com ocorrência de novas chuvas

Crédito: Maicon Ernesto

Moradores residentes na rua Francisco da Silva Ribeiro estão apavorados com a possibilidade de novas chuvas em São Carlos. A traumática experiência vivida no final da tarde de quinta-feira, 26, quando uma tempestade fez com que vários estragos ocorressem nas casas devido ao grande volume de água, não é esquecida.

Segundo informações, devido à forte enxurrada vinda da Avenida São Carlos, não está descartada que estruturas das moradias teriam sido afetadas.

Porém, até a presente data, relatam os moradores a Defesa Civil teria se limitado a colocar fitas de isolamento.

Outra iniciativa aventada pelo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano João Batista Muller seria fazer uma contenção na rua com sacos de areia para evitar que as residências fossem novamente afetadas. No entanto, os moradores informaram que nenhuma iniciativa foi tomada, até a presente data.

O Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru informa que há previsão de chuvas na região de São Carlos até sexta-feira, 4.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também