Mega Bazar Solidário no Salesianos terá roupas a R$ 2

10 Set 2025 - 10h52Por Jessica Carvalho R.
Salesianos São Carlos - Crédito: reprodução/GoogleSalesianos São Carlos - Crédito: reprodução/Google

O Salesianos São Carlos realiza, nesta sexta-feira (12) e sábado (13), mais uma edição do Mega Bazar Solidário, evento que promete atrair a comunidade com peças de vestuário a preços simbólicos.

Durante a ação, todas as roupas, de qualquer banca, serão vendidas por apenas R$ 2,00. É a oportunidade ideal para quem deseja renovar o guarda-roupa gastando pouco e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa social.

O bazar acontece na sede do Salesianos, na Rua Padre Teixeira, 3649, em São Carlos. Na sexta-feira, o atendimento será das 8h30 às 17h, e no sábado, das 10h às 13h.

A renda obtida será revertida para os projetos sociais do Salesianos, que desenvolvem atividades educativas e de apoio à comunidade, impactando positivamente a vida de crianças, jovens e famílias da região.

