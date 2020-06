Médicos músicos da Santa Casa convidam artistas de São Carlos para live em prol do garoto Anthony

Crédito: Divulgação

Os médicos Rafael Izar (cirurgião) e Roberto Muniz Junior (infectologista) vão fazer uma live, no dia 3 de julho, às 19h, para ajudar o menino Anthony Alamino Braga, 6 anos. A live vai ser transmitida na página do Facebook do Move Sanca.

“Nós ficamos sensibilizados com as dificuldades do Anthony. E decidimos preparar essa live para ajudá-lo e ajudar a família a adquirir uma cama hospitalar adequada para o tamanho e a idade dele”, afirma o médico Roberto Muniz Junior.

O show virtual vai contar com a participação de artistas de São Carlos: do guitarrista Lukas Baltieri, da cantora Mayra Aveliz e do guitarrista Netto Rockfeller. "Decidi participar dessa ação, porque sei que, com a nossa música, podemos alcançar muita gente. Sabemos que neste momento de pandemia que enfrentamos, as lives têm entretido e trazido um pouco de alegria às pessoas. E poder fazer isso e, ao mesmo tempo, levar mais conforto para uma criança que enfrenta tantas dificuldades, é motivador para gente”, conta Netto Rockfeller.

Anthony, aos 6 meses, foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal, uma doença rara e degenerativa que interfere na produção de uma proteína que “alimenta” os neurônios motores. Sem essa proteína, esses neurônios, responsáveis pelos gestos

vitais do corpo (como respirar, engolir e se mover), deixam de funcionar.

O menino respira com ajuda de aparelhos e precisa de uma cama hospitalar infantil para ter mais qualidade de vida. O preço da cama, dependendo do modelo, pode chegar a R$ 7 mil. “Nós ficamos muito gratos com a iniciativa dos médicos e dos artistas de São Carlos. Não temos condições de adquirir essa cama hospitalar. Concordando com essa ajuda, esperamos poder oferecer mais conforto ao nosso filho”, afirmam os pais do Anthony.

SERVIÇO:

“AJUDE O ANTHONY”

DATA: 9 DE JULHO

HORÁRIO: 19H

ONDE: FACEBOOK DO MOVE SANCA

COMO CONTRIBUIR: É SÓ USAR O QR CODE QUE VAI ESTAR DISPONÍVEL NA PÁGINA DO MOVE SANCA

