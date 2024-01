Matagal em ponto de ônibus atrapalha usuários do transporte coletivo em São Carlos

SIGA O SCA NO

Matagal toma conta de ponto de ônibus no Jardim Cardinalli - Crédito: Divulgação

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato com o site na noite desta quinta-feira, 18, para alertar quanto a falta de manutenção em um ponto de ônibus na rua José Ferro, próximo ao numeral 200, no Jardim Cardinalli.

De acordo com o reclamante, a situação estaria tão crítica que atrapalha usuários do transporte coletivo urbano, entre eles colaboradores de uma casa de repouso, que deslocam-se até o meio da rua, já que os ônibus não conseguem se aproximar da sarjeta. Alertam ainda que existe outro perigo: a presença de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões.

